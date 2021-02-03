  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Bar, Montenegro
$154,917
5
ID: 28229
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Sobre el complejo

Prodaje se dvosoban stan površine 72 m² u Baru, naselje Makedonsko, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je funkcionalnog rasporeda i veoma prostran, a ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Nalazi se u mirnom i prijatnom okruženju, pogodnom za porodični život. Cijena: 132.000 €.

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
