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Villas en venta en Unione dei comuni del Medio Verbano, Italia

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Villa 5 habitaciones en Sangiano, Italia
Villa 5 habitaciones
Sangiano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 702 m²
FP-T998. Propiedad en la primera línea del lago en LejunoPropiedad en la primera línea del l…
$2,93M
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Villa 3 habitaciones en Monvalle, Italia
Villa 3 habitaciones
Monvalle, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 450 m²
LD-1909. ¡Vendido! Villa de lujo en las inmediaciones del lago MaggioreUna villa de lujo rod…
$6,45M
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Villa 5 habitaciones en Leggiuno, Italia
Villa 5 habitaciones
Leggiuno, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 487 m²
FP-T634. Gran posesión en la ciudad de Lejuno. Lago MaggioreUna gran propiedad, compuesta po…
$1,88M
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