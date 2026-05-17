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Villas en venta en Maderno, Italia

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Villa 6 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Villa 6 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 370 m²
ABI-1020A. Villa nueva en Toskolano MadernoVenta de una nueva villa en Toskolano Maderno con…
$5,27M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Villa 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 280 m²
GH-LV03115. Villa con vistas al lago en construcciónVilla única con vistas panorámicas al la…
$1,05M
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Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Villa 8 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Villa 8 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
We are in Monte Maderno, a spectacular hillside hamlet of Toscolano-Maderno, where you can e…
$2,57M
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