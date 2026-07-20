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Barrio residencial Florentine vue degagee

Tel-Aviv, Israel
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$688,800
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ID: 38383
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaHalutsim, 50

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Florentine. Edificio bien mantenido con guardia 24/7, gimnasio y lavandería. 8a planta con 3 ascensores. Dos habitaciones. 30m2 + 8m2 balcón (5+3). Vista abierta al oeste. Calma y brillante. 1 estacionamiento subterráneo. Mamak (Mamad arriba). Alquiló 5.950.00/mes. Ideal para una inversión así como para vivir allí. Precio: 2.100.000

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Tel-Aviv, Israel
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