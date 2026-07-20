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Barrio residencial Rue calme dizengoff center

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38377
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bar Kokhba, 41

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca del Dizengoff Center. Edificio reciente. 4a planta en 5 con ascensor. Tres habitaciones. 2 baños. 70m2 + 5m2 balcón en frente. Mamad, tranquilo y brillante. Techo alto de 3,5 metros. Solo arriba. 2 exposiciones: Sur, Oeste. Precio: 4 800.000 sh.

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Tel-Aviv, Israel
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