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Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37823
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Jabotinsky, 17

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Inversionista especial / primera compra en TLV. 3 habitaciones renovadas con balcón en un moderno condominio. Edificio bien mantenido con ascensor. Apartamento en la calle. ¡Para ser capturado!

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