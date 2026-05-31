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Barrio residencial Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$5,35M
;
8
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ID: 37520
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 178

Sobre el complejo

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Apartamento de 3 habitaciones (incluyendo una habitación segura – Mamad), situado en la primera planta de un edificio moderno que se beneficia de zonas comunes y un elegante hall de entrada. Características principales • Primera planta • Ascensor • Elegante hall de entrada • Estacionamiento robótico • Aproximadamente 77 m2 de espacio habitable • Terraza solar de unos 12 m2 • Renovado y perfectamente mantenido • Actualmente alquilado 12,000 ILS/mes (excelente inversión) Zona central, buscada y muy dinámica, en el corazón de la ciudad, cerca de tiendas, servicios, transporte y playas.

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Tel-Aviv, Israel
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