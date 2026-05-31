Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es sólo elegir un apartamento ...? Es parte de mil años de historia. Situado en las alturas de Tsfat (Safed), en el corazón de Galilea, este proyecto se ancla en el territorio bíblico de la tribu de Neftali, una tierra descrita como bendecida, abundante y bañada en la luz. Cada mañana, te despiertas en la cima de un entorno natural, donde la naturaleza se expresa en todo su esplendor.? El aire puro de las montañas, los paisajes verdes hasta donde se puede ver y la tranquilidad absoluta crean un ambiente único, propicio a un arte raro y privilegiado de vivir. Un proyecto concebido como un trabajo excepcional Amplios apartamentos de 3, 4, 5 y 6 habitaciones, planta baja de jardín abierta a la naturaleza, y prestigiosos áticos con vistas panorámicas, cada propiedad ha sido diseñada con requisitos absolutos. Amplias aberturas extienden los espacios vivos hacia fuera y ofrecen un espectáculo natural permanente, donde la luz y el paisaje se convierten en parte integral de su vida diaria. Una oportunidad rara La demanda en Tsfat y en toda Galilea es extremadamente alta, mientras que el suministro de mercancías sigue siendo muy limitado.? Los apartamentos en venta son raros, lo que conduce mecánicamente a la presión ascendente sobre los precios. Comprar hoy en este nuevo programa se está posicionando por delante de otros en un mercado donde las oportunidades desaparecen rápidamente. Condiciones financieras excepcionales: máximo aprovechamiento Hoy en día, usted puede asegurar una propiedad de 1.585 000 ?... con sólo 15% a pagar ahora. ¿El resto? 85% en 4 años, en entrega. ¿Sin indexación? ¿No hay aumento de precio? Sin presión financiera. Específicamente:?Es 293 109? (unos 80 000 €), incluyendo honorarios de agencia y abogado. Estás bloqueando el precio hoy en un mercado tenso, mientras que los precios pueden subir... sin que pagues más. Este es un efecto de apalancamiento raro:?• ¿Reducir la ingesta hoy?• potencial de alto valor mañana Más que una compra – una decisión estratégica Ejemplo de apartamentos: Apartamento 3 habitaciones 75m2 + 8m2 balcón desde 1.585 000 shekels Apartamento 4 habitaciones 104m2 +13m2 balcón desde 1 750 000 shekels Apartamento 5 habitaciones 120m3 +13m2 balcón desde 1 850 000 shekels Este tipo de oportunidad es rara en el mercado.? Combina ubicación, calidad de vida y condiciones financieras excepcionales. No es bueno que comparemos... Es una oportunidad que aprovechamos.