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Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition

Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
1/6/26
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31/5/26
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ID: 36967
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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Venta – Apartamento de 3 habitaciones ideal para inversión, a pie o primera adquisición ?️ Calle tranquila cerca de Bograshov y el mar – Tel Aviv-Jaffa Precio: 4.480.000 Situado en un edificio nuevo y buscado, este apartamento goza de una ubicación céntrica mientras ofrece una calma excepcional, en el corazón de Tel Aviv. Características principales: • 3 piezas • 2 dormitorios • 60 m2 • Balcón • Primera planta en 5 con ascensor • Mamad (habitación segura) • Balcón trasero soleado, tranquilo e íntimo • Luminoso apartamento con distribución inteligente, estado como nuevo • Estacionamiento registrado en el Tabu – sistema de estacionamiento mecánico ? Ubicación Premium: A poca distancia de la playa, cafés, zonas comerciales, centros culturales y transporte público. Actualmente alquilado: 10.000 por mes Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA Licencia No 31928721

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Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
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