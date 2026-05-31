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Barrio residencial Appartement dexception 5 pieces avec prestations haut de gamme tour shalem rue yafo

Jerusalén, Israel
de
$23,000
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10
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ID: 37818
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Abu Bassel

Sobre el complejo

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Situado en el corazón de Jerusalén, en la prestigiosa torre Shalem en la calle Yafo en la esquina de HaTurim, este excepcional apartamento de 150 m2 ofrece un ambiente de vida central y refinado. Consta de cuatro dormitorios, incluyendo una magnífica suite principal con baño en suite, así como tres aseos y dos baños, que ofrecen un confort diario óptimo. La luminosa y espaciosa sala de estar incluye un salón y un comedor abierto a una cocina moderna totalmente equipada. Situado en una planta alta, el apartamento goza de hermosas vistas abiertas y un ambiente seguro dentro de un edificio de alta gama con ascensores y servicio de guardia 24 horas. Los residentes también disfrutan de comodidades premium incluyendo piscina, gimnasio y sauna. La propiedad incluye una plaza de aparcamiento privado, así como una bodega, que proporciona comodidad adicional al día. Ofrecido totalmente amueblado con posibilidad de adaptación según las necesidades, este apartamento está disponible con una entrada inmediata y constituye una rara oportunidad para un alquiler a largo plazo, ideal para una familia o profesionales que buscan comodidad, posición y ubicación estratégica cerca del mercado Mahane Yehuda, tranvía y todas las comodidades del centro de la ciudad.

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Jerusalén, Israel
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