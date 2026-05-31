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Barrio residencial 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
de
$976,250
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ID: 37771
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herbert Samuel, 111

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Inversionista especial o primera compra / pie a tierra. Edificio moderno a 50 metros de Gordon Beach. Vista tranquila, verde y completamente clara. Edificio con ascensor. ¡Muy tranquilo! ¡No lo dejes ir!

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