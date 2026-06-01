Barrio residencial Somptueux 5 pieces pleine vue mer a vendre a la marina dashdod

En venta en la Marina de Ashdod, en la prestigiosa residencia Sea Side, un suntuoso apartamento de 5 habitaciones de 192 m2 bañado al sol con un magnífico conjunto de 28 m2 que ofrece una excepcional vista panorámica al mar. Servicios de lujo: aparcamiento privado, aire acondicionado, mamá, sinagoga en el edificio, a pocos pasos de la playa. Una propiedad rara y exclusiva en el mercado, ideal para los amantes del lujo, el espacio y las impresionantes vistas al mar.