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Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36930
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shneur, 15

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Venta Zalman Shneur Street 11 en Lev Hair. Cerca del centro comercial Dizengoff y Bograshov, y a pocos minutos a pie del mar! En un nuevo edificio. ¡El apartamento de tus sueños en una ubicación ideal! 3 habitaciones, 2 dormitorios incluyendo una mamá. Ascensor, balcón y estacionamiento! Hermoso edificio nuevo con un gran hall de entrada. Segundo piso con ascensor. Apartamento de 3 habitaciones de 60 m2 con 5 m2 de terraza soleada! Fachada abierta, verde y bronceado. Perfecta disposición y optimización del espacio. Una mamá y otra habitación con 2 ventanas grandes. Aparcamiento privado y sala de bicicletas compartida.

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