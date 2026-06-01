Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad

Venta Zalman Shneur Street 11 en Lev Hair. Cerca del centro comercial Dizengoff y Bograshov, y a pocos minutos a pie del mar! En un nuevo edificio. ¡El apartamento de tus sueños en una ubicación ideal! 3 habitaciones, 2 dormitorios incluyendo una mamá. Ascensor, balcón y estacionamiento! Hermoso edificio nuevo con un gran hall de entrada. Segundo piso con ascensor. Apartamento de 3 habitaciones de 60 m2 con 5 m2 de terraza soleada! Fachada abierta, verde y bronceado. Perfecta disposición y optimización del espacio. Una mamá y otra habitación con 2 ventanas grandes. Aparcamiento privado y sala de bicicletas compartida.