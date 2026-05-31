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Barrio residencial A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera

Hadera, Israel
de
$5,500
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8
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ID: 37733
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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BZH El departamento francés de RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente con un apartamento de 4 habitaciones, recién entregado por el reconocido promotor Aura! Sus características: ✅ Apartamento nuevo de 4 habitaciones de 100 m2 aproximadamente, ✅ Hermoso mirpeset de unos 12 m2, ✅ Luminoso salón, ✅ Suite para padres con baño, ✅ 2 dormitorios adicionales incluyendo una mamá, ✅ Un segundo baño, ✅ Espacio de lavandería, ✅ En la octava planta, ✅ Ascensor de Shabat, ✅ ¡Estacionamiento subterráneo! Edificio con un hermoso vestíbulo, entrada garantizada por digicode, parque infantil al pie de la residencia, próxima galería de compras. En una zona agradable cerca de una panadería, escuelas, tiendas y autobuses, comunidades. Cerca de ejes de autopista 2 y 4, y a unos 10 minutos de la estación de tren. Disponibilidad inmediata. Alquiler : 5.500 NIS por mes! Para más información, contáctenos: RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licencia profesional 313736.

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Hadera, Israel
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