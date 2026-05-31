  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda

Barrio residencial A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda

Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37666
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en una de las zonas más populares del norte de Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, este apartamento goza de un ambiente urbano buscado, cerca del mar, tiendas, transporte, cafés y rutas de ciclo. El barrio, en medio de la renovación arquitectónica gracias a los proyectos TAMA 38, representa hoy una dirección valiosa para vivir o invertir. 3 habitaciones, 72 m2 interior y 23 m2 terrazas, ideal para disfrutar de espacios exteriores. Edificio renovado después de TAMA 38 con ascensor. Luminoso gracias a su orientación este, norte y sur, ofrece un ambiente agradable y ventilación natural. Una propiedad rara en esta zona, adecuada tanto para una residencia principal como para una inversión con fuerte potencial patrimonial.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$3,46M
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$5,52M
Barrio residencial 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,52M
Está viendo
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$6,92M
Venta exclusiva, En la torre de YOO, Nissim Aloni 19 En una torre de prestigio y muy bien cuidada En la octava planta con vista abierta al noroeste Un hermoso apartamento muy espacioso 188 m2 + terraza soleada de 10 m2 4.5 apartamento habitación, incluyendo una suite principal Gran suite pa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$4,88M
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,01M
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proye…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir