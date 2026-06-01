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Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
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ID: 37439
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 126 Barber Shop

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Magnífico apartamento con vista abierta, a pocos minutos de Gordon Beach - 3 habitaciones - 1 dormitorio, 1 habitación más pequeña y salón - 6a planta con ascensor - Superficie: 60 m2 de superficie + 8 m2 de terraza - Apartamento nuevo, decorado por un arquitecto - Aire acondicionado central de Fujitsu - Mamad (habitación segura) - Iluminación de diseño en todo el apartamento (Yair Doram y Dor Kimchi) - Cocina "Novo" con isla central - Muralla de TV y muebles personalizados en madera de imitación de hormigón, provisto de una pantalla de 65' - Persianas de rodillo eléctrico en todas las ventanas y salidas al balcón - Placard integrado en la habitación - Vista abierta al este y al norte, sin posibilidad de futura construcción en frente - Balcón cubierto con cierre de vidrio retráctil Precio: NIS 4 850 000

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Tel-Aviv, Israel
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