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Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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ID: 37391
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit Tzur

Sobre el complejo

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En el corazón de Nahlaot, un barrio animado y auténtico de Jerusalén, reconocido por su vida comunitaria, sus sinagogas, su ambiente cálido y su proximidad inmediata a Shouk Mahane Yehuda y el centro de la ciudad. A highly sought after address by both religious families and investors. En un reciente edificio boutique, descubra este apartamento claro, tranquilo y lleno de carácter: Luminoso salón con salida a un pequeño balcón y vista sin obstáculos Cocina americana moderna y práctica 2 dormitorios, incluyendo una suite principal y una mamá Baño moderno Situado en la 2a y superior planta, con propiedad de techo completo (sobre el apartamento) Aire acondicionado en cada habitación Actualmente alquilado, disponible rápidamente Sin ascensor, cargas de copropiedad muy bajas ?? Una propiedad rara y buscada, ideal para vivir en Jerusalén con encanto y autenticidad o para hacer una inversión segura del patrimonio en una zona con fuerte demanda de alquiler.

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Jerusalén, Israel
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