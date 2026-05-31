Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon

Situado en una de las zonas más populares del centro de Tel Aviv, cerca de Gordon Beach y el paseo marítimo, este apartamento combina confort moderno, búsqueda de ubicación y servicios de calidad. Ranak Street goza de un ambiente residencial tranquilo mientras se encuentra a poca distancia de los icónicos cafés, restaurantes, hoteles y tiendas del paseo marítimo. Características de la propiedad: • Apartamento de 3 habitaciones – 80 m2 espacio habitable • Dos buenos balcones • Construcción nueva y bien cuidada • 5a planta con ascensor • Aparcamiento privado • Cámara de Seguridad (Mamad) • Fachada con triple orientación – brillo óptimo todo el día Precio solicitado: 5.490.0