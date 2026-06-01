  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove

Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove

Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37470
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaAvoda, 56

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Edificio permanente 3a planta con ascensor / estacionamiento y bodega 80m2 neto + balcón 2 dormitorios con armarios empotrados + 2 baño Tranquilo / verde / en la calle Producto raro

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$4,86M
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
de
$3,73M
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabu quartier remez a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,95M
Está viendo
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Apartamento completamente reformado. Edificio con ascensor / digicode. Amueblado y equipado. A cinco minutos del mar. Disponible inmediatamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,17M
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proye…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$7,00M
Residencias en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón de Kadima, una de las localidades más buscadas y cualitativas de Sharon, descubre un proyecto exclusivo compuesto por sólo 16 casas de campo de prestigio. Kadima seduce por su entorno de vida excepcion…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir