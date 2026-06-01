Barrio residencial Givat mordechai entree herzog

El apartamento está situado en la entrada de Givat Mordechai, en el bulevar Herzog, cerca de Emek Hatsvaim y el jardín botánico. También está al pie de la nueva estación de tranvía, jardines de infancia y tiendas. Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 95 m2 registrados, 3 dormitorios incluyendo la mamad (habitación segura). Tiene 2 baños y un balcón de 12 m2 con hermosa vista abierta. Una bodega y una plaza de aparcamiento (sujeto a disponibilidad). El apartamento requiere renovaciones con gran potencial. Disponible inmediatamente.