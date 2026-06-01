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Barrio residencial Givat mordechai entree herzog

Jerusalén, Israel
de
$1,05M
1/6/26
$1,05M
31/5/26
$1,05M
;
10
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ID: 37163
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    David Zvi Pinkas

Sobre el complejo

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El apartamento está situado en la entrada de Givat Mordechai, en el bulevar Herzog, cerca de Emek Hatsvaim y el jardín botánico. También está al pie de la nueva estación de tranvía, jardines de infancia y tiendas. Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 95 m2 registrados, 3 dormitorios incluyendo la mamad (habitación segura). Tiene 2 baños y un balcón de 12 m2 con hermosa vista abierta. Una bodega y una plaza de aparcamiento (sujeto a disponibilidad). El apartamento requiere renovaciones con gran potencial. Disponible inmediatamente.

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Jerusalén, Israel
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