  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Bat Yam, Israel
de
$1,49M
;
Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
1
Dejar una solicitud
ID: 37694
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Herzl, 88

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo ático en una ubicación muy solicitada. Calle tranquila, edificio totalmente renovado con ascensor y estacionamiento. Perfecto para una inversión de alquiler o para residir allí.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$3,45M
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$9,86M
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israel
de
$812,950
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
3 habitaciones de 80m2 con balcón, ascensor y muy cerca de aparcamiento en una calle tranquila. Totalmente renovado con 2 baños
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Mostrar todo Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,73M
BZH ¡Nuevo exclusivamente! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una lujosa casa de 6 habitaciones en la nueva zona residencial de Givat Olga, a unos 200 metros del mar! Una nueva casa, un ambiente único: - Casa de ultradiseño reciente - 6 habitaciones de 270 m2 de espacio habitable …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,78M
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir