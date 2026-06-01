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Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Tel-Aviv, Israel
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1/6/26
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ID: 36941
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Izhak Elhanan, 8

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LOOKING - TOUR WHITE CITY - ALTO COMITE APARTAMENTO 4 PARTES CON PARKING Y TERRASS Superficie: 135 m2 + terraza de 12 m2 4 piezas 3 dormitorios 2 baños, 3 aseos Amueblado (opción sin muebles) 1 plaza de aparcamiento Vista mar Excursión de lujo con todas las comodidades: spa, gimnasio, piscina, seguridad las 24 horas Precio: NIS 30 000 Co-propiedad: NIS 3,800

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Tel-Aviv, Israel
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