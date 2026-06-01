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Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,21M
1/6/26
$2,21M
31/5/26
$2,20M
;
5
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ID: 37306
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shlomo Alkabets, 9

Sobre el complejo

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Apartamento 5 habitaciones - 166m2 - Givat Shaoul Jerusalem Balcón 12m2 - (soucca 4m2), 5to piso Salón-comedor, cocina 4 dormitorios (mamad), 3 baños, 3 aseos Correas, aire acondicionado, pólvora, radiadores, calentador de agua de gas Puerta blindada, 1 parking, 1 bodega, ascensor, acceso discapacitado Precio: 6.200.000 shekels (Este premio no incluye nuestra comisión de agencia) Para más información o para organizar una visita, Llámanos enseguida.

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Jerusalén, Israel
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