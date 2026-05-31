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Barrio residencial Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave

Tel-Aviv, Israel
de
$2,06M
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Barrio residencial Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
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ID: 37751
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

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Calle tranquila sin obras, cerca del mar. En medio de Ramat Aviv. Cerca de la sinagoga. 112m2 + terraza con vista al mar. Ascensor, aparcamiento y sótano. No hay trabajo.

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Tel-Aviv, Israel
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