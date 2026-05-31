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Barrio residencial Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim

Givatayim, Israel
de
$2,66M
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6
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ID: 37688
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givatayim
  • Dirección
    Ariel Sharon, 4 Shachar Tower

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Excepcional apartamento en la entrada de Tel Aviv. Edificio de lujo con vista impresionante frente al mar. Planta alta con 3 plazas de aparcamiento privado + bodega. Producto raro y sin trabajo. Sala de deportes en el condominio muy amplio.

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Givatayim, Israel
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