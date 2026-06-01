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Barrio residencial Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale

Haifa, Israel
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ID: 37446
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Haifa Subdistrict
  • Ciudad
    Haifa
  • Dirección
    Tuvim

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HAIFA • Desde 1 195 000 € (326,034), totalmente amueblado • Ya alquilado y gestionado por una empresa de gestión 24/7 • Vista panorámica al mar y vistas a los jardines bahá'í • Gimnasio 24 horas en el edificio • Espacios de trabajo • Balcón espacioso • Tres ascensores rápidos • Servicio de vivienda • lobby y diseño de lujo • Número limitado de apartamentos por piso – máxima privacidad • Seguridad avanzada: cámaras, códigos de acceso, pisos seguros • MAMAD nuevo en cada piso • Opción de rendimiento garantizada: 7% con 2 años

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Haifa, Israel
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