  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$5,29M
;
16
Dejar una solicitud
ID: 37730
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Tarshish

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod Address: Ashdod, Israel Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un estilo de vida incomparable, con comodidades de alta calidad. Características principales: Superficie de vivienda: 425 m2 distribuidos en 3 niveles, conectado por un ascensor privado para facilitar el acceso a cada piso. Terreno: 300 m2, con un jardín ajardinado y una terraza con impresionantes vistas al mar. Piscina infinita: Disfrute de una piscina infinita, con vistas al mar, para una experiencia de natación sin precedentes. Vista panorámica al mar: Cada nivel ofrece espectaculares vistas al mar, con ventanas a altura de techo que permiten disfrutar de abundante luz natural. Diseño y servicios: El interior de la villa ha sido diseñado con materiales de alta calidad, acabados impecables y diseño moderno, ofreciendo espacios vivos abiertos y luminosos. Seguridad y confort: Sistema de seguridad de alta gama, aire acondicionado centralizado, calefacción por suelo radiante y domótica de última generación para una comodidad óptima. Distribución interna: Planta baja: Un gran salón con vistas al mar, un elegante comedor, una cocina americana totalmente equipada con electrodomésticos de última generación, así como un espacio de oficina. Primera planta: 3 habitaciones de lujo, cada una con su baño en suite y vistas al mar. La suite principal tiene un amplio vestidor y una terraza privada. Segunda planta: acceso directo a la terraza en la azotea y una excepcional vista panorámica. Base de referencia: Un espacio versátil que se puede utilizar como sala de juegos, cine en casa o cuarto dormitorio, Esta villa excepcional es un remanso de paz donde cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de vida extraordinaria. No se debe perder: Una propiedad rara en el mercado, con una ubicación ideal en Ashdod, Contacta con nosotros hoy para más información o una visita privada. ¿Quieres una villa donde el mar se convierte en tu jardín? Esta rara propiedad le espera.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Herzliya, Israel
de
$8,875
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalón, Israel
de
$635,450
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Hadera, Israel
de
$2,17M
Barrio residencial Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,60M
Está viendo
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$5,29M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$8,94M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jerusalén Una dirección prestigiosa en el corazón de un barrio en auge Tu nueva vida comienza aquí Descubra un proyecto residencial único en la calle Borochov, una de las direcciones más populares de Kiryat HaYovel. Una zona tranquila y verde, a pocos minutos del …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
de
$5,85M
JASMIN GIVATAYIM Una nueva referencia de lujo residencial en Givatayim Proyecto de excepción firmado por ICR El proyecto JASMIN GIVATAYIM es desarrollado por el Grupo ICR, que es el resultado de la alianza entre Israel Canadá y Raam Megourim, dos grandes jugadores en bienes raíces de alta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$4,970
Alquiler - Nuevo edificio - Entrada a principios de enero Precioso apartamento moderno en un nuevo edificio de alto nivel, disponible a principios de enero. Detalles de la propiedad: • 3 habitaciones (2 dormitorios + salón) • Balcón • Nuevo edificio • Luminoso apartamento con un arreglo bi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir