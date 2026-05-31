Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf

PRIME RENTATION - BAT YAM - NEAR SEA Edificio "boutique" en el corazón del centro de Bat Yam en una calle tranquila que ofrece acceso directo al transporte público. Cerca de escuelas, jardines de infancia, centros médicos, supermercados, sinagogas y a solo 5 minutos a pie del Mar Mediterráneo. Barrio en desarrollo - Espacios verdes Paseos locales + bicicletas con punto de carga 3, 4 y 5 piezas disponibles! Garantías bancarias - Financiación de acuerdo con la ley de construcción existente - CONSTRUCCIÓN SIGUE UNA CARTA GRAN - PRINCIPIOS ATTRACTIVOS / AVANCED PAYMENT OF WORK - Entrega en 26 meses