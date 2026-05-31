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Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Bat Yam, Israel
de
$1,41M
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ID: 37589
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

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Venta – Apartamento 4,5 habitaciones con vistas al mar en el complejo Gan HaIr, Bat Yam. Amplio apartamento situado en la 10a planta de 20 en una torre moderna y buscada. Ofrece 108 m2 de espacio habitable y un balcón de 12 m2 con vista al mar abierto. Excelente exposición, muy luminosa y bien ventilada. La propiedad incluye 4.5 habitaciones, dos baños, dos aseos, dos plazas de aparcamiento y una bodega. El edificio cuenta con un vestíbulo, un gimnasio para residentes y tres ascensores. Un gran parque ajardinado está al pie de la torre. Ubicación ideal, cerca del mar, paseo marítimo, tiendas, restaurantes, escuelas y transporte público.

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Bat Yam, Israel
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