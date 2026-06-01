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Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
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$1,38M
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ID: 37469
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Merkaz Baalei Melaha, 17

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Hermosas 3 habitaciones renovadas en el corazón de Lev Tel Aviv. 2 minutos a pie del prestigioso bulevar Rothschild, a 7 minutos a pie de la playa. Tranquilo y luminoso, ascensor hasta el suelo. Acceso para discapacitados. Perfecto para una familia, propiedad de alquiler, residencia secundaria.

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Tel-Aviv, Israel
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