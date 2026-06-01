  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme

Barrio residencial Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme

Tel-Aviv, Israel
de
$8,60M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 36988
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot HaZionut, 3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta exclusiva En 3 Zion Boulevard Street, una dirección de prestigio y muy solicitada. Un apartamento único, espacioso y luminoso! En la 5a planta, este apartamento goza de excelente tráfico en cuatro ejes! Un apartamento de 5 habitaciones con gran potencial y arreglo ideal. Superficie construida de 146,5 m2 Se añadirá un mirpeset de 12 m2 + una mamada de 9 m2. ¡Comisión tomada! Un edificio de lujo íntimo de sólo 6 apartamentos. 2 plazas de aparcamiento privadas. Ascensor Vivienda en el edificio

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial
Ra'anana, Israel
de
$7,15M
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$782,844
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,20M
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
de
$4,42M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Tel-Aviv, Israel
de
$8,60M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,31M
Ubicación conveniente, cerca del Royal Beach Hotel y a pocos pasos del mar. Proyecto boutique de 6 plantas con servicios de alta gama y lujosos. Edificio verde. Vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. Las áreas de los apartamentos son espacio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Hermosas 3 habitaciones en construcción en un edificio completamente nuevo en la popular zona de Basilea en Tel Aviv. Servicios de alto nivel. Techos altos de 2.9m. Entrega en 5 meses, vendida con un sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Muy agradable y grande 3 habitaciones de 140 m2 (5 habitaciones originales, posibilidad de hacerlo en su condición con facilidad y a menor costo), terraza de 11 m2 con vistas panorámicas de Jerusalén, 2 baños, + 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir