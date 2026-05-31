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Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37872
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 23

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Encantador apartamento con terraza en Shenkin distrito, Tel-Aviv Una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv, justo enfrente del parque Shenkin, en una de las zonas más animadas, buscadas y agradables de la ciudad. Características del apartamento : • Cómoda y luminosa planta baja • 57 m2 de interior • Terraza de 10 m2 • Mamad (habitación segura) Instalaciones cercanas: • Shenkin Parque justo enfrente de la calle Cafés, bares y restaurantes • Tiendas, tiendas de concepto y tiendas • Farmacias, supermercados y servicios esenciales • Cerca de Rothschild Boulevard • Transporte público muy accesible • Barrio vivo, artístico y amigable

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