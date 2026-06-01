Barrio residencial Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Nueva exclusividad, en la categoría "COLLECTION" del Departamento de Lengua Francesa de RE/MAX Hadera ✨BZH ¿Está soñando con una casa familiar de alto nivel en una zona residencial con piscina? ¡No soñes! ¡Esta casa es para ti! ✨ Casa con 5 habitaciones (178 m2) ✨ En una parcela de unos 500 m2 (¡rare!) ✨ majestuoso salón con una magnífica altura de techo! ✨ Hermosa cocina personalizada « Provenza » estilo ✨ Comedor dedicado y luminoso ✨ Master suite en la planta baja con vista a la piscina! ✨ Arriba: 3 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura ✨ En total: 2 cuartos de ducha y 3 aseos ✨ Aire acondicionado individual ✨ Gran terraza exterior con pergola ✨ Excelente piscina de 50 m2 !! ✨ Varios espacios exteriores, un magnífico olivo en la entrada! ✨ Una gran plaza de aparcamiento privado ✨ Situado en el distrito de Bialik/Chlomo, cerca del Yeshiva "Knesset Itz'hak" ✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del centro de la ciudad, a unos 15 minutos en coche del mar ✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagogas y supermercados cerca a pie! ✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 2, 6, tren, autobuses... ✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a darte cuenta de la tuya! Para organizar una visita: Ra'hel Benguigui, Director del Departamento Francofono de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736