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Barrio residencial Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Hadera, Israel
de
$5,29M
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ID: 37440
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Golda Meir

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Nueva exclusividad, en la categoría "COLLECTION" del Departamento de Lengua Francesa de RE/MAX Hadera ✨BZH ¿Está soñando con una casa familiar de alto nivel en una zona residencial con piscina? ¡No soñes! ¡Esta casa es para ti! ✨ Casa con 5 habitaciones (178 m2) ✨ En una parcela de unos 500 m2 (¡rare!) ✨ majestuoso salón con una magnífica altura de techo! ✨ Hermosa cocina personalizada « Provenza » estilo ✨ Comedor dedicado y luminoso ✨ Master suite en la planta baja con vista a la piscina! ✨ Arriba: 3 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura ✨ En total: 2 cuartos de ducha y 3 aseos ✨ Aire acondicionado individual ✨ Gran terraza exterior con pergola ✨ Excelente piscina de 50 m2 !! ✨ Varios espacios exteriores, un magnífico olivo en la entrada! ✨ Una gran plaza de aparcamiento privado ✨ Situado en el distrito de Bialik/Chlomo, cerca del Yeshiva "Knesset Itz'hak" ✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del centro de la ciudad, a unos 15 minutos en coche del mar ✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagogas y supermercados cerca a pie! ✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 2, 6, tren, autobuses... ✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a darte cuenta de la tuya! Para organizar una visita: Ra'hel Benguigui, Director del Departamento Francofono de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

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