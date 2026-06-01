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Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Asdod, Israel
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ID: 37451
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaDekel

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Venta – Apartamento de 5 habitaciones en una nueva residencia, calle Hadekel, frente al mar Situado en una residencia reciente y segura con guardia, este amplio apartamento de 5 habitaciones ofrece un ambiente de vida ideal frente al mar. El apartamento es nuevo, luminoso y bien arreglado. Incluye una mamá (habitación segura), aire acondicionado integrado, aparcamiento subterráneo privado, así como comodidades modernas y cómodas. Punto de elección, cerca de la playa, tiendas, escuelas y transporte. Una rara oportunidad para vivir una buena posición en uno de los mejores lugares de Ashdod.

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