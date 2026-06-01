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Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37179
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol, 107

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Venta exclusiva. Cerca de Rabin Square y Chen Boulevard 44 Ibn Gabirol Street En un edificio seguro con sistema de vibración y alarma En el tercer piso, tranquilo y agradable Amplio apartamento reformado de 2 dormitorios + terraza solarium 68 m2 + unos 5 m2 de terraza Un amplio dormitorio, vestidor, armarios privados y un montón de almacenamiento. Precioso apartamento reformado con parquet de roble Inodoro de invitados además del baño Actualmente alquilado

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