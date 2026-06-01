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Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
de
$4,73M
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ID: 37028
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Weizmann, 82

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En el nuevo norte, cerca del parque Hayarkon. 82 Weizmann Street. Un proyecto de lujo de Acro Real Estate y Ken Hator. El apartamento está listo para entrar - nunca ha sido habitado. En la séptima planta, vista oeste abierta. Un amplio apartamento de 3 habitaciones de 75 m2 + 12 m2 de terraza soleada. Incluye un dormitorio principal + mamada. 2 baños. ¡Muy accesible! Orientación sur y oeste. Aparcamiento automatizado.

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Tel-Aviv, Israel
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