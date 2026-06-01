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Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,31M
1/6/26
$1,31M
31/5/26
$1,31M
;
5
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ID: 37291
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shalom Yehuda, 3

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Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque con un parque infantil y varias tiendas cercanas situadas en un centro comercial, situado en el corazón de Talpiot, cerca de las carreteras, el tranvía está a 15 minutos a pie de Baka. Este proyecto ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones, planta baja, mini áticos y áticos. Entregado en Diciembre 2026 3 habitaciones 77m2 y 8.4m2 terraza 3 habitaciones 81m2 y entre 8 y 12m2 terraza 3 habitaciones 87m2 y 10m2 terraza 4 habitaciones 105m2 y entre 12 y 18m2 4 habitaciones 98m2 y terraza entre 10 y 13m2 4 habitaciones 102m2 y terraza entre 10 y 13m2 5 habitaciones 122m2 y terraza entre 13 y 16m2 Los precios comienzan a 2.775.000 sh y cada apartamento viene con bodega y estacionamiento 4 habitaciones de 105m2 con terraza de 13m2, aparcamiento y sótano de la primera planta Precio desde 3.754.000 sh Ático de 4 habitaciones de 140m2 con hermosa terraza de 33m2. Mini ático de 4 habitaciones de 136m2 con hermosa terraza de 118m2 Métodos de pago: 15% en la firma 15% cada 5 meses 15% en entrega clave (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT)

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Jerusalén, Israel
Educación
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