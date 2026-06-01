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Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Ra'anana, Israel
de
$7,38M
;
9
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ID: 37114
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Shalom Aleichem, 6

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Bonito chalet. Siete habitaciones. 3 baños. Cuatro baños. Garden. Podemos construir una piscina allí. En un callejón sin salida, muy tranquilo. Cerca de Hasharon College y Ostrovsky High School.

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Ra'anana, Israel
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