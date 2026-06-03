  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem

Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$834,250
2/6/26
$834,250
1/6/26
$836,600
31/5/26
$834,250
;
4
Dejar una solicitud
ID: 37277
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiryat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Publicado en marzo 2028 2 habitaciones 54m2 con terraza de 18m2 - Precio : 2.350.000 4 habitaciones 93m2 con terraza entre 11 y 13m2 - Precio desde 3.300.000 Ático 3 habitaciones 90m2 con terraza de 34m2 - 8a planta - Precio : 3.450.000 Ático 4 habitaciones 93m2 con terraza de 25m2 - 8a planta - Precio : 3.800.000 Ático 4 habitaciones 95m2 con terraza de 14m2 - 15a planta - Precio : 3.880.000 Planta baja 4 habitaciones 96m2 con terraza 24m2 - Precio desde 3.000.000 4 habitaciones 93m2 con terraza de 11m2 – 6a planta (construcción 8 plantas) - Precio: 3.250.000 Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia que están 2% excluyendo impuestos. Los precios pueden variar. Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes se publican sólo con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados. Para más información contácteme

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,30M
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalón, Israel
de
$528,950
Barrio residencial Superbe cottage
Tel Mond, Israel
de
$4,69M
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,37M
Barrio residencial Maison mitoyenne refaite a neuf
Ascalón, Israel
de
$852,000
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$834,250
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,31M
Apartamento 2.5 habitaciones, 72m2 en el 3er piso con mamad. Edificio con una renovación Tama 38 de calidad en 2020. Tranquilo, triple orientación I/N/S. 300 metros de la playa
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$2,83M
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Mostrar todo Barrio residencial Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Hadera, Israel
de
$2,10M
BZH El Departamento francés de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta un exclusivo apartamento de 4 habitaciones en el prestigioso complejo SOHO. - Dentro del complejo moderno muy buscado, sobre el Beth Habad de Hadera, de habla francesa, - 4 habitaciones bien ordenadas de unos 105 m2, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir