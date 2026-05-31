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Barrio residencial Appartement a vendre a baka

Jerusalén, Israel
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ID: 37629
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
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    Distrito de Jerusalén
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    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Baka, dereh beit Lehem 49, sobre una casa auténtica, 2a planta sin ascensor, 4 habitaciones (mamad), 2 duchas, 2 aseos, 89 m2, terraza soccah 7 m2, buena condición, luminoso, vista abierta. 3650000 shekels

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Jerusalén, Israel
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