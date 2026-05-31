  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bel appartement

Barrio residencial Bel appartement

Jerusalén, Israel
de
$2,52M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 37829
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón del Baka- lujoso y nuevo apartamento de 5 habitaciones 130 m2 más un balcón de 12 m2. 3 baños y aseos Gran bodega y estacionamiento Mamad Total accesibilidad

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$3,03M
Barrio residencial Beau 3 pieces quartier agamim
Ascalón, Israel
de
$555,575
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$372,750
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$5,38M
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Israel
de
$2,29M
Está viendo
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,52M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,93M
Hermosas 3 habitaciones en construcción en un edificio completamente nuevo en la popular zona de Basilea en Tel Aviv. Servicios de alto nivel. Techos altos de 2.9m. Entrega en 5 meses, vendida con un sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$6,50M
Residencias en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón de Kadima, una de las localidades más buscadas y cualitativas de Sharon, descubre un proyecto exclusivo compuesto por sólo 16 casas de campo de prestigio. Kadima seduce por su entorno de vida excepcion…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Mostrar todo Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Israel
de
$2,63M
BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente, en un nuevo edificio de alto nivel, en la calle Mena'hem Begin, un producto excepcional, cerca del mar! - Un apartamento de diseño de 4 habitaciones de 107 m2, sólo arriba! - Planta 7/9, - Un espacio soleado, frente al suroeste, - Una cocina mod…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir