Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

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Venta
✨ Precio de comercialización: 1 890 000
¿Buscas un apartamento excelente para vivir o invertir en? ¡Esta es tu oportunidad!
Detalles de la propiedad:
• 3 piezas
• 70 m2 construidos
• Espacio de estacionamiento privado registrado en Tabou?
• ¿Levantar?
• Adecuado tanto para vivienda como para inversión
? Mejoras realizadas en el apartamento :
✔️ Reemplazo completo de plomería
✔️ Nueva baldosa en el baño y aseo
? Beneficios adicionales:
✔️ Inodoros separados para los huéspedes
✔️ Gran amplio baño con aseo
✔️ Sala de lavandería práctica y funcional
? Un apartamento que combina comodidad, ubicación y excelente potencial – perfecto para familias, parejas jóvenes e inversores
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
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