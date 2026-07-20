Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

Venta ✨ Precio de comercialización: 1 890 000 ¿Buscas un apartamento excelente para vivir o invertir en? ¡Esta es tu oportunidad! Detalles de la propiedad: • 3 piezas • 70 m2 construidos • Espacio de estacionamiento privado registrado en Tabou? • ¿Levantar? • Adecuado tanto para vivienda como para inversión ? Mejoras realizadas en el apartamento : ✔️ Reemplazo completo de plomería ✔️ Nueva baldosa en el baño y aseo ? Beneficios adicionales: ✔️ Inodoros separados para los huéspedes ✔️ Gran amplio baño con aseo ✔️ Sala de lavandería práctica y funcional ? Un apartamento que combina comodidad, ubicación y excelente potencial – perfecto para familias, parejas jóvenes e inversores