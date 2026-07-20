  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$619,920
;
6
Dejar una solicitud
ID: 38274
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta ✨ Precio de comercialización: 1 890 000 ¿Buscas un apartamento excelente para vivir o invertir en? ¡Esta es tu oportunidad! Detalles de la propiedad: • 3 piezas • 70 m2 construidos • Espacio de estacionamiento privado registrado en Tabou? • ¿Levantar? • Adecuado tanto para vivienda como para inversión ? Mejoras realizadas en el apartamento : ✔️ Reemplazo completo de plomería ✔️ Nueva baldosa en el baño y aseo ? Beneficios adicionales: ✔️ Inodoros separados para los huéspedes ✔️ Gran amplio baño con aseo ✔️ Sala de lavandería práctica y funcional ? Un apartamento que combina comodidad, ubicación y excelente potencial – perfecto para familias, parejas jóvenes e inversores

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial A 2 minutes de la mer proche royal beach
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Está viendo
Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$619,920
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Investi au centre bon emplacement bonne occasion proche de la mer bien agence neuf bel appartement entierement meuble hauts plafonds magnifique renove
Barrio residencial Investi au centre bon emplacement bonne occasion proche de la mer bien agence neuf bel appartement entierement meuble hauts plafonds magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,30M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Tel-Aviv, Israel
de
$1,39M
Venta exclusiva En el antiguo norte, cerca del mar y el complejo de Basilea muy popular Dizengoff Street (North Dizengoff, cerca de la calle Hatanya) En un edificio bien mantenido y seguro en el tercer piso Un luminoso y amplio apartamento de 102 m2, orientado al sur y oeste Dividido en 2 a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Mostrar todo Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Barrio residencial Lev hair bel immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,39M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir