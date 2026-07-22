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Barrio residencial Grande villa de 5 pieces a louer dans un quartier calme de raanana

Ra'anana, Israel
de
$4,920
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9
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ID: 38865
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

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Referencia: 6991 Distrito: Neve David Remez Gran villa de 5 habitaciones incluyendo mamád Superficie de 160 m2 Jardín de 40 m2 Aire acondicionado Entrega parcial Aparcamiento privado Casa clara y espaciosa Entrada : 01/09/2026

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Ra'anana, Israel
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