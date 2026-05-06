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Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$2,13M
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ID: 35929
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Pinsker, 32

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Un apartamento recientemente construido, idealmente situado, a pocos pasos de la playa y el vibrante centro de la ciudad de Tel Aviv. Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Centro Dizengoff 4 habitaciones, 83 m2 Amplia terraza soleada de 10 m2 Sala de estar con cocina abierta Suite con baño privado Habitación adicional segura (Mamad) y otra habitación (3 habitaciones en total) Baño adicional con aseo de invitados 2a planta en 6 con ascensor Estacionamiento privado ( Robotic ) Triple exposición - Sur / Oeste / Norte Ideal para vivir allí o para una inversión! Precio: 6.500.000 Nis

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Tel-Aviv, Israel
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