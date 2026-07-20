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Barrio residencial Projet sarona 4 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38308
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Aluf Kalman Magen, 3 Sarona Market

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el lujoso complejo Sarona! Entrega para agosto de 2025! Planta alta con ascensores 4 piezas 2 baños 104m2 + 9m2 terraza con vista abierta 1 estacionamiento Alto de pie con cocina de 4.8 metros con isla Mármol de alta calidad Apartamento reformado por un arquitecto Todo el apartamento ha sido renovado más allá de la posición habitual Precio: 5.950.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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