  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Jerusalem arnona

Barrio residencial Jerusalem arnona

Jerusalén, Israel
de
$1,64M
26/8/25
$1,64M
14/7/25
$1,53M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 26830
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también incluyen mini-penthouses y áticos. La residencia incluye un club para residentes, una sinagoga, un gimnasio, un elegante hall de entrada y una guardería con entrada independiente.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$726,000
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,58M
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$900,000
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$705,000
Está viendo
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,64M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,46M
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$831,600
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$675,000
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir