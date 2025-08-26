  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,58M
26/8/25
$1,58M
14/7/25
$1,48M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 26817
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador Últimos apartamentos ,4p,rez de Jardin 131 M2 y 28m2 jardín a 5.270.000sh 4p ,113m2 y 35m2 jardín a 4.720.000sh Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que son 2% excluyendo impuestos Para más información o para organizar una visita, Llámanos inmediatamente al número 054 946 1963

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,91M
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$558,000
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,58M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$897,000
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 2 edificios, Edificio de 8 plantas y torre de 18 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas opcional. Entrega 53…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Jerusalén, Israel
de
$987,000
Muy bonito proyecto de 5 edificio de 6 plantas con una selección de varios apartamentos de 2 habitaciones a ático. con un lugar de sueño una proximidad del transporte público ( tranvía , el famoso tren que conecta Jerusalén con el aeropuerto de Ben Gurion ) Mahane yeouda y Saker Park
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir