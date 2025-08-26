Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim...
Edificio de 7 pisos
disponible en marzo de 2026
Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador
Últimos apartamentos ,4p,rez de Jardin
131 M2 y 28m2 jardín a 5.270.000sh
4p ,113m2 y 35m2 jardín a 4.720.000sh
Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que son 2% excluyendo impuestos
Para más información o para organizar una visita,
Llámanos inmediatamente al número 054 946 1963
Jerusalén, Israel
