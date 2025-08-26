Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo proyecto en Holyland Jerusalem, situado en un edificio de 30 plantas, cerca de Bayit Vegan y Ramat Sharet y a 5 minutos del Cañón de Malha y la carretera que conduce a toda Jerusalén
lobby de lujo con 4 ascensores, guardia y gimnasio.
Estacionamiento y bodega para cada apartamento
Entrada en 2027
De 3 a 6 habitaciones con áticos y planta baja
3 habitaciones 81m2 y terraza de 9m2
4 habitaciones 108m2 y terraza de 12m2
4 habitaciones 110m2 y terraza de 10m2
4 habitaciones 130m2 y terraza de 13m2
5 habitaciones 123m2 y terraza de 10m2
Precio desde 3.500.000sh
Los precios no incluyen nuestra comisión de agencia de 2% h.taxes)
Para más información o para organizar una visita,
Llámanos sin esperar al siguiente número: Simone
Simex Realice su Agencia Inmobiliaria en Israel
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
