Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Estamos abriendo una oportunidad única para invertir en bienes raíces premium en la primera línea del océano en uno de los rincones más pintorescos de Bali - Virgin Beach en la zona de Karangasem, a 4,5 km del pueblo de Candi Dasa.

Un lujoso complejo hotelero de 4 plantas incluye 84 habitaciones, cada una de las cuales ofrece acceso directo al océano y vistas impresionantes de las interminables aguas.

Número de habitaciones: estudio, 1

Superficie: 46 m2 - 101 m2

Muebles: totalmente amueblado

Para inversores:

Alquiler: Asegurar un ingreso estable del 15%

Reventa: Recibir un beneficio del 35%

Plan de pago:

Pago de baja 30%

Número de cuotas hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.

Infraestructura:

Piscinas

Lobby

Cafés y restaurantes

Gimnasio

Salón de spa

Parque infantil

Centro de buceo

Deportes acuáticos

Seguridad 24/7

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.