  4. Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Candidasa, Indonesia
$236,000
8
ID: 27556
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 002236
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 5/9/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Karangasem
  • Ciudad
    Kecamatan Karangasem
  • Ciudad
    Candidasa

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Estamos abriendo una oportunidad única para invertir en bienes raíces premium en la primera línea del océano en uno de los rincones más pintorescos de Bali - Virgin Beach en la zona de Karangasem, a 4,5 km del pueblo de Candi Dasa.

Un lujoso complejo hotelero de 4 plantas incluye 84 habitaciones, cada una de las cuales ofrece acceso directo al océano y vistas impresionantes de las interminables aguas.

  • Número de habitaciones: estudio, 1
  • Superficie: 46 m2 - 101 m2
  • Muebles: totalmente amueblado

Para inversores:

  • Alquiler: Asegurar un ingreso estable del 15%
  • Reventa: Recibir un beneficio del 35%

Plan de pago:

  • Pago de baja 30%
  • Número de cuotas hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.

Infraestructura:

  • Piscinas
  • Lobby
  • Cafés y restaurantes
  • Gimnasio
  • Salón de spa
  • Parque infantil
  • Centro de buceo
  • Deportes acuáticos
  • Seguridad 24/7

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.

Localización en el mapa

Candidasa, Indonesia

