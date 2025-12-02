Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Municipio de Zacinto, Grecia

Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Unidad Municipal de Artemisia
4
4 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 9
Área 300 m²
Lujo 300 metros cuadrados. Villa con piscina y vistas al mar en Zakynthos A sólo 6 km de la …
$2,52M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 118 metros cuadrados en Zante. Semi-basement consta de un dormito…
Precio en demanda
Villa 12 habitaciones en Zacinto, Grecia
Villa 12 habitaciones
Zacinto, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 2 dor…
$3,75M
Casa de campo 6 habitaciones en Alykanas, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Alykanas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Zante. 1a planta consta de un dormitorio,…
$491,585
Tipos de propiedades en Municipio de Zacinto

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Municipio de Zacinto, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
